حيلة على واتس اب تغلق الحسابات وتتجسس على الرسائل.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

يواجه مستخدمو تطبيق الدردشة الشهير واتس أب عملية احتيال خطيرة يمكن أن تمنح المتسللين إمكانية الوصول إلى الدردشات الشخصية بل ويمكن أن تتسبب بإغلاق حسابات المستخدمين.



وظهر هذا الهجوم لأول مرة في أواخر العام الماضي، مع استهداف المستخدمين برسالة نصية مزيفة ادعت أنها من صديق يحتاج إلى بعض المساعدة برمز مرور مكون من ستة أرقام. الآن يتم استهداف المستخدمين مرة أخرى، حيث سارع الكثير منهم للحديث عن هذه الحيلة على وسائل التواصل الاجتماعي،وفقا لموقع24.

ويقول أحد مستخدمي تويتر "فقد 3 أفراد من عائلتي الوصول إلى واتس أب هذا الصباح، حيث يرسل المتسللون رسالة نصية من واتس أب مع رمز التحقق، ثم يرسلون رسالة من شخص تعرفه يقول فيها إنه بحاجة إلى الرمز، لا ترسل هذا الرمز لأحد ولا تضغط على اي رابط".

العملية تبدأ برسالة، تبدو وكأنها من صديق أو جهة اتصال معروفة وتقول "مرحبًا، آسف، لقد أرسلت لك رمزًا مكونًا من 6 أرقام عن طريق الخطأ، هل يمكنك تمريره إلي من فضلك؟ إنه أمر عاجل".

وقد يبدو هذا غير ضار بدرجة كافية ولكنها طريقة ذكية للوصول إلى حسابك. وقد لا تكون على دراية بذلك، ولكن كلما قمت بترقية هاتفك الذكي، سيطلب منك واتس أب التحقق من هويتك باستخدام رقم هاتفك قبل السماح لك بالوصول إلى أي محادثات تم نسخها احتياطيًا على السحابة. إنه هذا الرمز المكون من ستة أرقام هو ما يحتاجه المتسللون للوصول إلى حسابك.

وعلى الرغم من أن هذه الحيلة تبدو ساذجة للوهلة الأولى، لكن الكثيرين يقعون فيها، خاصة إذا وصلتهم رسالة تبدو وكأنها من شخص معروف بالنسبة لهم.

ولحماية حسابك على واتس أب الأفضل تفعيل المصادقة الثنائية للوصول إلى الحساب، واحذر من أي رسالة تطلب منك إعادة توجيه رمز تفعيل، ولا تقم بنقل هذا الرمز لأي شخص، وإلا ستخاطر باختراق حسابك الشخصي وخسارته، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.