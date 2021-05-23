أبل تضيف خاصية جديدة.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

على الرغم من إعلانها رسميا عن وقف طرحه، أعادت شركة أبل متحدثها الذكي "هوم بود" للمشهد بالكشف عن خاصية جديدة تضاف له.



وبحسب موقع "ذا فيرج" المتخصص بأخبار التقنيات، أتاحت شركة أبل توصيل جهاز "هوم بود" بالجيل الجديد من شاشتها للتلفزيون Apple TV 4K.

وأصبح بإمكان عملاء (Apple TV 4K)، استخدام جهاز "هوم بود" كسماعة خارجية، تبث كل ما يصدر من أصوات عبر التلفزيون من مقاطع صوتية وفيديو.

الأمر نفسه سيكون متاحا لبث أي أصوات تصدر عن أجهزة يتم توصيلها بتلفزيون أبل كطرف ثالث، فيمكن لمتحدث "هوم بود" بث الأصوات الناتجة عن توصيل أجهزة ألعاب فيديو تستخدم عبر شاشات أبل التلفزيونية.

ومن المقرر أن تطرح أبل قريبا، جيل جديد من متحدثاتها الذكية "هوم بود" بعد وقفها لطرح الجيل الحالي.

وأعلنت شركة "ديزر" المالكة للتطبيق المشغل للموسيقى عن تطوير تطبيقها لساعات أبل، بالسماح لمستخدميه بتشغيل الموسيقى دون الحاجة إلى الإنترنت.

وبحسب موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، يمنح هذا التحديث الجديد أفضلية لتطبيق "ديزر" على حساب منافسه الأبرز، تطبيق "سبوتيفاي" الشهير.

وفي السابق، كان متاحا فقط لمستخدمي تطبيق "ديزر"، التحكم في إعادة تشغيل المقاطع التي تم تحميلها بالفعل مع ضرورة قرب هاتف آيفون أثناء عدم وجود إنترنت.

والآن يمكن لمستخدمي التطبيق، من المشتركين به، تحميل المقاطع الموسيقية من عليه في حالة انقطاع الإنترنت، أثناء ابتعاده عن هاتف آيفون.

وحتى الآن، لم يتح تطبيق "سبوتيفاي" هذه الخاصية المميزة لمستخدميه.