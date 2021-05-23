التحقيقات تكشف مفاجأة بشأن مقتحم منبر الحرم المكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت صحيفة "الوطن" السعودية عن تفاصيل التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة مكة المكرمة، والتي أثبتت أن الجاني الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي، خلال خطبة "الجمعة"، سعودي أربعيني، وكان يدعي أنه المهدي المنتظر.



وتم ضبط الجاني أثناء هجومه ومحاولته الصعود إلى المنبر وهو يحمل عصا وإيقافه من رجال الأمن بقوة أمن الحرم المكي.

وذكرت الصحيفة أنه تم إشعار النيابة العامة بالإجراءات والتحقيقات الأولية التي تم اتخاذها تجاهه، وإجراء المسح الأمني عليه للتأكد والتثبت من أوضاعه الصحية.

وقد أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بردة فعل رجال الأمن في المسجد الحرام وتمكنهم من ايقاف الرجل والسيطرة عليه في وقت قياسي.