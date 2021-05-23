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تونسي يدفن نفسه بقبر ويتصل بالشرطة لإنقاذه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دفن رجل نفسه في قبر بمقبرة في محافظة قفصة بتونس، محاولا الانتحار ولكنه سرعان ماطلب النجدة من الجهات الأمنية لإنقاذه.

 

وكان الرجل قد دخل إلى قبر مفتوح في المقبرة، ثم أغلق على نفسه بقطع من الأسمنت، قبل أن يتراجع ويحاول الخروج، لكنه لم يستطع.

 

وبعد فشله في الخروج اتصل بالوحدات الأمنية طالبا منهم النجدة، فتحولت الفرق الأمنية إلى المقبرة وأخرجته من القبر.

 

وحسب المعطيات الأولية، فان الشاب يبدو في حالة سكر.

 

وقالت السلطات التونسية إنها احتفظت بالشاب بعد استشارة النيابة العمومية وفتح بحث تحقيقي في الغرض للكشف عن ملابسات هذه الحادثة الغريبة.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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