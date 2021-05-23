قلة حركة الأطفال تؤخر نموهم العقلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

حذرت خبيرة الأطفال الألمانية، كيرستين هولتسه، من تأثير قلة الحركة بسبب جائحة كورونا على الصحة البدنية والنمو العقلي للأطفال.



وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الطفولة الألمانية: «تعلم الأساسيات الحركية له سن ذهبي لا ينبغي تأجيله ببساطة».

وأضافت طبيبة الأطفال أن الأسباب التي أدت إلى منع الأطفال من الحركة التي يحتاجون إليها من أجل نموهم الصحي، أسباب وجيهة «لكن الرياضة هي أساس لمهارات تكميلية، فإذا لم يتعلم الأطفال التسلسلات المعقدة للحركة، وتعلموها من خلال أنشطة رياضية مثل جمباز الأطفال، فإنهم سيجدون صعوبة لاحقاً في التعامل مع عمليات التفكير المعقدة».

وأعربت هولتسه عن اعتقادها بأنه ليس من السهل تعويض أوجه قصور من هذا القبيل «فالمسألة لا تتعلق بالتغلب على صعوبات المشي».