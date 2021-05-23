وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف عن لقاء قريب مع نظيره المصري

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار أشكنازي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إلى أنه تطرق خلال حديثه مع شكري إلى الجهود المصرية، معربا عن شكره لالتزام مصر بتحقيق السلام في المنطقة.

وقال: "أجريت محادثات مهمة مع وزير الخارجية المصري، الجمعة الماضية، وشكرته على جهود مصر والتزامها بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة".

وأضاف: "أكدت له أن أي ترتيب مستقبلي يجب أن يشتمل على ضمانات تتعلق بالأمن القومي ومبادئ السياسة، خاصة إعادة الاستقرار والسلام لسكان الجنوب، وتوقف حماس عن التسلح، والتزام إسرائيل بإعادة المواطنين الإسرائيليين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل المنظمة الإرهابية"، وفق تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قالت في بيان لها، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، بحثا، خلال اتصال هاتفي، الخطوات التالية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وبحسب البيان فقد تلقى شكري اتصالاً من أشكنازي، الذي "ثمَّن جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني". وأكد أشكينازي خلال الاتصال "حرص الجانب الإسرائيلي على الحفاظ على الهدوء".

وقال التلفزيون المصري الخميس الماضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل على تثبيت الهدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة. وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وصباح يوم الجمعة الماضي، بدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.