شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة حائل: القبض على وافدين لإيوائهما 11 عاملة متغيبة عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة حائل، القبض على مخالفين لنظام الإقامة والعمل.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية أسفرت – بفضل الله – عن القبض على وافدين من الجنسية الإندونيسية في العقدين الرابع والخامس من العمر، لإيوائهما (11) عاملة متغيبة عن العمل، في مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي قدره (41193) ألف ريال.

وأوضح أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.