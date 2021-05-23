شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة وموجة حارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأحد – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق (نجران، عسير ،الباحة ، الطائف) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق(حائل، القصيم، الرياض ،الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وتكون جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أجواء حارة

من جانبه، توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواء حارة نهارا معتدلة ليلا على معظم المناطق.

كما توقع الحصيني أجواءا معتدلة نهارا تميل للبرودة ليلا على المرتفعات الغربية والجنوبية، وظهور بعض السحب بعضها ممطر على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة وأجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية، ورياح وأتربة.

وكشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، عن سبب الموجة الحارة غير المُعتادة التي تشهدها المملكة هذا الموسم.

وقال المسند خلال برنامج “إم بي سي في أسبوع” إن سبب تلك الموجة هو وجود مرتفع جوي فوق سطح الأرض بالمملكة، والذي يتسبب في ارتداد الهواء الساخن الحار الذي يصعد إلى الأعلى مرة أخرى للأرض.

وأشار المسند إلى أن طقس المملكة لا يسمح بالسياحة الداخلية خلال فصل الصيف، باستثناء المناطق الجنوبية الغربية.