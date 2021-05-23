آلية توثيق لقاحات كورونا للمسافرين القادمين إلى السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة العامة السعودية عن آلية توثيق الحصول على أحد اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» المعتمدة في المملكة العربية السعودية، سواء للمواطنين والمقيمين، أو المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة.



ونشرت الهيئة عبر حسابها بتويتر آلية توثيق الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة..

المواطنين والمقيمين

كل من يظهر أنه «محصّن» في تطبيق «توكلنا».

وتشمل من أكمل جرعتي لقاح «كورونا» كاملتين، والذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى، والمتعافي لمدة لا تزيد على 6 أشهر حسبما يظهر في تطبيق «توكلنا».

المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها يتم تسجيل اللقاحات إلكترونيا في الموقع الإلكتروني: https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home .

- التسجيل متاح فقط لمن استوفى جرعات اللقاحات المعتمدة التالية: جرعتان لكل من «فايزر»، و«أسترازينيكا»، و«موديرنا»، وجرعة واحدة من لقاح «جونسون آند جونسون» مع تقديم ما يثبت ذلك عند الوصول.

- من تلقى جرعة واحدة من اللقاحات «فايزر»، و«موديرنا»، و«أسترازينيكا» لا يمكنه التسجيل في الموقع، ويطبق عليه الحجر المؤسسي عند قدومه.