شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 240 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و3741 وفاة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد أنها سجلت 240842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و3741 وفاة خلال 24 ساعة.



وأوضحت بيانات الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 26.5 مليون حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 299266.

وتتقدم الهند العالم حاليا في متوسط عدد الوفيات اليومي إذ تسجل بمفردها ثلث عدد الوفيات اليومية على مستوى العالم وذلك وفقا لبيانات رويترز.