عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فضيحة مقابلة ديانا تطيح بمدير BBC السابق من ناشيونال جاليري

الأحد 23 مايو 2021

الخليج 365

استقال توني هول، الذي كان يدير هيئة التحرير في "بي بي سي" عند إجراء المقابلة النارية المثيرة للجدل مع الأميرة ديانا عام 1995، من منصب رئيس متحف "ناشيونال جاليري" في لندن، السبت، بعد نشر تقرير مستقل ينتقد التحقيق الداخلي الذي أجري بشأن هذه المقابلة.



وقال هول في بيان: "استقلت اليوم من منصبي كرئيس لـ(ناشونال جاليري)"، مجددا اعتذاره عن الأحداث التي وقعت قبل 25 عاما".

وبعد أكثر من ربع قرن من مقابلة الأميرة ديانا التي أغرقت العائلة الملكية البريطانية في أزمة، ندد تقرير مستقل، الخميس، بأساليب "مخادعة" استخدمها الصحفي مارتن بشير، الذي يبلغ اليوم 58 عاما لإجراء هذا اللقاء، ما دفع قناة "بي بي سي" إلى الاعتذار.

وشكّلت هذه المقابلة مع الأميرة ديانا ضمن برنامج "بانوراما" سنة 1995 والتي جذبت 23 مليون مشاهد، مفصلا رئيسيا في مسيرة بشير، وكان لها وقع صاعق على العائلة الملكية البريطانية.

وأكدت الأميرة التي توفيت سنة 1997 في حادث سيارة في باريس خلال هرب سائقها من عدسات قناصي صور مشاهير كانوا يطاردونها، خلال المقابلة وجود "3 أشخاص" في زواجها، في إشارة إلى العلاقة التي كان يقيمها زوجها آنذاك الأمير تشارلز مع كاميلا باركر بولز، وأقرّت الأميرة أيضا بأنها تقيم علاقة مع رجل آخر.

غير أن مارتن بشير اتُّهم بتزوير وثائق بغية إقناع الأميرة ديانا بإجراء هذا اللقاء.

وذكر تقرير نشره القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية جون دايسن أن "بشير نجح من خلال سلوكه المخادع في عقد الاجتماع الذي قاد إلى اللقاء".

كذلك انتقد التقرير طريقة إدارة "بي بي سي" لهذا الملف ورغبتها في طمس ذلك.

والخميس، اعتذر توني هول الذي كان مدير التحرير وقت المقابلة، معترفا بأن التحقيق الداخلي الذي أجري في العام 1996 "كان أقل بكثير من المعايير المطلوبة وأنه كان من الممكن، بل كان ينبغي، اتخاذ مزيد من الإجراءات عقب الشكاوى المتعلقة بسلوكيات مارتن بشير".

وأعلن هول السبت أنه سيترك منصبه في "ناشيونال جاليري" الذي يشغله منذ يوليو/تموز2020، "لأن بقائي فيه سيشكل مصدر تشتيت لمؤسسة أهتم بأمرها كثيرا".

وتغرق هذه التطورات المجموعة البريطانية العملاقة في مجال الإعلام في أزمة جديدة تضاف إلى مشكلاتها المتكررة بسبب الاتهامات الموجهة إليها في بريطانيا بالافتقار إلى الموضوعية، كما حصل في تغطيتها لبريكست، أو باعتماد أسلوب نخبوي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "آمل حقا أن تتخذ بي بي سي كل الإجراءات الممكنة لضمان ألا يتكرر مثل هذا الوضع أبدا".