شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأحد.. أمطار رعدية وسماء غائمة بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأحد بمشيئة الله، حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وعسير والباحة، وتمتد إلى الطائف.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.