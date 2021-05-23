الحوثي يتوعد التحالف العربي بـ"ضرب أماكن غير متوقعة"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر": "العقوبات لاتخيف المجاهدين (في اشارة إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قائدين عسكريين في الجماعة".

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وأضاف: "إذا استمروا بحصارهم وعدوانهم (يقصد عمليات التحالف العربي) فربما تُضرب أماكن غير متوقعة لبعض دول العدوان (في اشارة إلى دول التحالف)".

والخميس الماضي، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس أركان قوات جماعة "أنصار الله" اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، بتهمة "إطالة الحرب الأهلية ومفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن"، فيما صنفت الخارجية الأمريكية، قائد المنطقة العسكرية الخامسة في قوات الجماعة اللواء يوسف المداني بأنه "يشكل خطراً كبيراً بارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي، أو اقتصاد الولايات المتحدة".

وتعلن جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن بشكل متكرر استهداف مناطق في المملكة العربية السعودية، وبينها مواقع نفطية.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر العام السابق.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.