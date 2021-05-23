شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انحراف مفاجئ لمركبة كاد يسبب تصادم بأحد الطرق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق انحراف مفاجئ لمركبة عن مسارها جهة اليسار، عند أحد الدورانات. وأظهر المقطع مركبة سوداء اللون، تنحرف فجأة وكادت تصطدم بسيارة أخرى إلا أن قائدها أوقف السيارة في اللحظة الأخيرة.

وندد متداولو المقطع بمثل هذه الممارسات والمخالفات لأنظمة المرور، والتي تعرض حياة وممتلكات الآخرين للخطر.

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