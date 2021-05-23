موعد طرح أول سيارة كهربائية مصرية الصنع

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال برنامج "الحكاية" المذاع على إحدى الفضائيات المصرية، اليوم السبت، مضيفا: "الدولة تعود بإيقاع العصر وشركة النصر تستعد لإطلاق أول سيارة كهربائية أوائل العام المقبل".

ولفت الإعلامي المصري إلى أن تلك السيارة ستخدم فئة كبيرة من الطبقة المتوسطة، إضافة إلى كونها سيارة صديقة للبيئة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة السيارات بالانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي ودعم الصناعات المغذية لها.

ويأتي هذا التوجيه الرئاسي في إطار خطة الدولة المصرية للاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصري من المركبات.