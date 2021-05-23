السعودية.. سماء مكة على موعد مع حدث فلكي الجمعة 

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "عاجل"، مساء اليوم السبت، عن الحربي، أن أشعة الشمس ستتعامد يوم الجمعة المقبل، الموافق 28 مايو/آيار الجاري، على الكعبة المشرفة عند الساعة 12:18 مساء بتوقيت مكة (وقت رفع أذان صلاة الظهر).

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وأوضح الراصد السعودي أن هذا التوقيت يتزامن مع وقوع الشمس فوق الكعبة مباشرة، ما يؤدي إلى اختفاء ظل الكعبة المشرفة والمباني في مدينة مكة، تماما، مؤكدا أنه من فوائد حدوث هذه الظاهرة الفلكية تحديد اتجاه القبلة في العالم، التي تكون فيها الشمس فوق خط الأفق.

وكشف الحربي طريقة تحديد اتجاه القبلة، قائلا:

يمكن وضع شاخص عند الساعة 12:18 ظهر الجمعة المقبلة، سواء كان عمودا من خشب أو غيره لمن هم خارج مكة، بحيث يكون اتجاه القبلة عكس ظله.

ولفت الراصد الجوي السعودي، سامي عبيد عبدالله الحربي، إلى أن من هم داخل مدينة مكة سيلاحظون إذا تم وضع شاخص عدم وجود ظله، عند نفس التوقيت، المشار إليه سلفًا، منوها إلى أن الشمس ستتعامد على الكعبة مرتين سنويا يوم 28 مايو/آيار، ويوم 16 يوليو/تموز المقبل.