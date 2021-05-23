وصول خبراء من الصين إلى مصر لتصنيع لقاح كورونا بالبلاد.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت والي في مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، إن مصر ستشهد خلال الفترة القادمة تنوعا غير مسبوق في مصادر التطعيم ضد فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن "مصر تلقت يوم أمس المادة الخام لتصنيع اللقاح الصينى وتصنيعه بشركة فاكسيرا يشكل قفزة في مجال تصنيع اللقاحات بمصر".

وأشارت إلى أنه من "المقرر البدء بإنتاج ٢ مليون جرعة ضمن خطة تهدف لإنتاج ٤٠ مليون جرعة خلال العام الأول".

وقالت رئيس مجلس إدارة "فاكسيرا" إن "العمل يجرى على قدم وساق لسرعة نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات بمصر"، وتوقعت أن "يتم انتاج اللقاحات محليا خلال ثلاثة شهور".