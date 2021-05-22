شكرا لقرائتكم خبر عن مع إلزام المستفيد بإعادة المبلغ.. «محكمة مكة» تلغي صكين بقيمة 2.25 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ألغت المحكمة العامة بمكة المكرمة صكين في المنطقة المركزية قيمتهما 2.25 مليار ريال، وألزمت المستفيد بإعادة المبلغ إلى وزارة المالية.
ووفقاً لـ” المدينة”، أكدت المحكمة، أن الصكين الصادرين من كتابة العدل عامي 1432-1434هـ تم التهميش عليهما بالإلغاء، مشددة على أن التعويض عنهما صدر في غير محله.
وكان المواطن حصل على تعويضات عن عقار تم تهميشه في المنطقة المركزية للمسجد الحرام، بينما صدر الحكم من قبل 3 قضاة مكلفين بالدعاوى الكبيرة.
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