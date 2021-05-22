شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة بمجلس التعاون يكشف حقيقة العلاقة بين الفطر الأسود و«كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفمدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار، حقيقة العلاقة بين الإصابة بالفطر الأسود، وحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضح “العمار” في مقطع فيديو على موقع “تويتر” أن الفطر الأسود ليس جديداً، ولم يظهر بسبب فيروس كورونا، بل قديم ويصيب مرضاه بسبب نقص المناعة، أو من يتناولون أدوية تسبب نقص المناعة، وهو مرض نادر وبعض أنواعه خطيرة جداً.

وأضاف أنه ظهر الآن بعد فيروس كورونا، بسبب ظهور حالات كثيرة، خاصة في الهند ذات الإصابات العالية جدا بالفيروس، والتي أدت بالكثيرين إلى المكوث في العناية المركزة بحالات خطيرة، ما يوجد نشاطا غير محبذ للجهاز المناعي، خاصة بالرئتين.

ولفت إلى أنه بشكل مبسط فإنه بسبب كورونا فإن الجهاز المناعي في الجسم يحارب الرئتين فيلجأ الأطباء لأدوية تخفض المناعة بهدف حمايتهما ولتقليل تدهور الحالة، وبسبب الأمراض المزمنة فقد يجذب المريض ذو المناعة الضعيفة – في حالات نادرة – الفطر الأسود الموجود بالهواء، ولكنه لا يصيب الأصحاء.

وأشار إلى أنه ليس معنى ذلك أن كل من يصاب بكورونا ويذهب للعناية المركزة يصاب بالفطر الأسود، مبيناً، أنه للوقاية منه يجب المحافظة على الصحة، وأخذ اللقاح، وبالتالي لن نذهب للعناية المركزة، وأن هذا هو التصرف الصحيح لمنع الإصابة.