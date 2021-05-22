شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. «أمين الرياض» يوجه رؤساء البلديات بتنفيذ جولات ميدانية أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، اليوم السبت، جميع رؤساء البلديات بضرورة تنفيذ جولات ميدانية أسبوعية ضمن نطاقهم الإشرافي والرفع بتقارير عن نتائجها شهريًا.

وقالت أمانة منطقة الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي “تويتر”: “بهدف معرفة احتياجات السكان وتفقد كافة الأحياء وسير العمل في مشاريع المدينة.. سمو أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف يوجه جميع رؤساء البلديات بضرورة تنفيذ جولات ميدانية أسبوعية ضمن نطاقهم الإشرافي والرفع بتقارير عن نتائجها شهريًا.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن الهدف من توجيه أمين منطقة الرياض ما يلي:

– معرفة احتياجات السكان ومعالجة ملاحظاتهم

– تحديد فرص التحسين داخل الأحياء السكنية

– تفقد سير العمل في مشاريع المدينة