شكرا لقرائتكم خبر عن عقب عودة الحياة إلى طبيعتها.. مراسل الإخبارية يكشف حجم الخسائر بغزة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مراسل قناة “الإخبارية” بقطاع غزة، محمد بعلوشة، إن الهدوء عاد من جديد إلى القطاع عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار برعاية مصرية.

وأوضح “بعلوشة”، أن منطقة الجامعات بالقطاع عادت الحياة فيها إلى طبيعتها، بعدما شهدت قصف متواصل من قبل قوات الاحتلال، مما أدى إلى تكبد المنطقة خسائر فادحة.

وأشار “بعلوشة”، إلى أن العديد من المصانع قد عادت إلى العمل من جديد، غير أن الخسائر الأولية التي تكبدها القطاع بلغت حوالى 450 مليون دولار.

وتابع أنه عقب رفع الأنقاض سيتم التوصل للرقم النهائي للخسائر التي تكبدها القطاع.