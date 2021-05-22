شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يتيح ميزة فتح غرف صوتية مدفوعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الخبير التقني سالم الدلبحي، اليوم السبت، أن تطبيق تويتر أتاح ميزة Ticketed Spaces. وتتيح هذه الميزة للمستخدمين فتح غرف صوتية مدفوعة، حيث لن يتمكن أحد من الدخول لها إلا بعد الدفع. وأضاف الخبير التقني سالم الدلبجي أن الميزة تتيح إمكانية التحديد المسبق لعدد التذاكر وسعرها.

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