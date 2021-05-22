شكرا لقرائتكم خبر عن بضغطتين فقط.. طريقة سهلة لإزالة الموسيقى من أي مقطع فيديو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الخبير التقني عمر الرهبيني، طريقة إزالة أصوات الموسيقى من أي مقطع فيديو بكل سهولة. وقال الرهبيني، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: أسرع طريقة لحذف الموسيقى من أي مقطع عن طريق هذا الموقع بضغطتين فقط (اضغط هنا).

كانت هذه تفاصيل خبر بضغطتين فقط.. طريقة سهلة لإزالة الموسيقى من أي مقطع فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.