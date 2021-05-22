شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب «الشراري» يروي قصة تأسيسه ورشة متخصصة لإصلاح السيارات بطبرجل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
روى المواطن الشاب، صالح الشراري، قصة تأسيسه ورشة متخصصة لإصلاح السيارات بطبرجل بعد تخرجه من الكلية التقنية.
وقال الشراري، خلال لقاء مع قناة الإخبارية:”بعد تخرجي من الكلية التقنية عملت في ورشة لإصلاح السيارات في طبرجل بسبب أن دخلها أكبر من الوظيفة”.
وتابع الشراري “هوايتي بالكهرباء دفعتني للعمل في مجال إصلاح السيارات”، مضيفاً: “المحيطين بي شجعوني للعمل في هذا المجال”.
وأشار المواطن الشاب صالح الشراري إلى أن أسعار إصلاح السيارات بالورشة مناسبة لجميع الزبائن، موجهاً نصيحة للشباب بالعمل في المجالات القريبة من هواياتهم.
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