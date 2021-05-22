نجل الرئيس اليمني الراحل يوجه دعوة لأطراف الصراع اليمني

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال أحمد علي عبد الله صالح، في برقية بعثها إلى قيادات وقواعد تنظيم المؤتمر الشعبي العام الحزب الأكبر في اليمن، رداً على تهانٍ له بمناسبة العيد الوطني الـ 31 لقيام الجمهورية اليمنية، حسب قناة اليمن اليوم :

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"أدعو الجميع إلى تناسي صراعات الماضي والنأي بأنفسهم عنها، والعمل الدؤوب على إيقاف الحروب الراهنة التي أنهكت المواطن ودمرت الوطن، والنظر بعين المسؤولية إلى المستقبل حرصاً على الأجيال القادمة التي من حقها أن تعيش في أمن وسلام واستقرار، ليتفرغ الجميع للبناء والتنمية".

وأضاف أن "على الأمم المتحدة القيام بواجبها في مساعدة وتشجيع الأطراف السياسية كافة للعودة إلى الحوار من أجل الخروج بحلول عملية عاجلة للصراع الدائر، وبما يحفظ لليمن أمنه واستقراره وسلامته وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، وأن تضع مصلحة الشعب اليمني، نصب عينيها، وتنظر إلى المعاناة الإنسانية الكبيرة المتفاقمة".

ودعا نجل الرئيس الراحل، الشعب اليمني إلى "الحفاظ على الوحدة"، معتبراً أنها "المنجز التاريخي الذي أعاد لليمنيين أمجادهم ومكانتهم، وقوّى من لُحمتهم وجعلهم مفخرةً بين الأمم".

وقال إن "الوحدة اليمنية ليست ملكاً لشخص أو حزب أو جماعة، ولكنها ملك للشعب اليمني بأكمله، وهي انعكست عليه بالخير والازدهار والبناء والتنمية، وعززت من متانة النسيج الاجتماعي، وجعلت لليمن مكانة خاصة على الصعيدين العربي والدولي".