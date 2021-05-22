مجلس الأمن يرحب بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة، 22 مايو - سبوتنيك. ودعا المجلس إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين المتضررين من القصف الإسرائيلي للقطاع.

وجاء في بيان نشرته البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة أن "مجلس الأمن يرحب بإعلان وقف إطلاق النار المعلن يوم 21 أيار/مايو، ويدعو إلى التقيد التام به"، مشيدا بما وصفه بـ "الدور الهام الذي لعبته مصر والدول الإقليمية الأخرى" في التوصل للاتفاق.

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وشدد المجلس في بيانه على "الحاجة العاجلة للمساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، على الأخص في قطاع غزة".

وكرر مجلس الأمن الدولي التأكيد على "أهمية تحقيق سلام شامل قائم على أساس وجود دولتين ديمقراطيتين، فلسطينية وإسرائيلية، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن وحدود معترف بها".

وبدأ، صباح أمس الجمعة، وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق نار غير مشروط.

ومن جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس"، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.

وقال أبوعبيدة: "نقول وبشكل واضح، أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، لكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة".