شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة جازان»: ضبط 109 امرأة لمخالفة الإجراءات الاحترازية بـ«أحد المسارحة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (109) من النساء في إحدى قاعات المناسبات بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة جازان أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.
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