شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مزايا لجهاز «آيباد برو» يتفوق بها على «ماك بوك».. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تحاول شركة “أبل” الأمريكية ردم الهوة بين أجهزة آيباد وماك بوك، ورغم تفوق أجهزة ماك بشكل عام، إلا أن هناك بعض المزايا التي تدفعك لتفضيل جهاز آيباد برو عليها، وهي:-

محادثات الفيديو

تغفل أبل عن تحسين تجربة محادثات الفيديو على أجهزة ماك، لكنها تعمل بانتظام على تحديثات جديدة على الأجهزة العاملة بنظام iOS و iPadOS مثل ميزة Eye Contact التي تعمل بتقنية الواقع المعزز، وميزة Center Stage المتوفرة في آيباد برو، حيث تستفيد من العرض الواسع للكاميرا الأمامية فائقة السرعة لتكبير وجهك والتحرك حوله أثناء تحركك في محادثة الفيديو.

شاشة عرض مدهشة

جودة العرض على أجهزة MacBook Air و MacBook Pro جيدة ولكنها ليس مدهشة، ولا تضاهي جودة شاشة آيباد برو وخاصة طراز 12.9 بوصة، حيث يوفر شاشة Liquid Retina XDR تستفيد من تقنية

mini-LED لعرض مستويات سوداء أعمق وسطوعًا ممتازًا، لا سيما عند عرض محتوى HDR. ناهيك عن حقيقة أن جميع طرز آيباد برو الحديثة تقدم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يجعل الرسوم المتحركة سلسة وسريعة الاستجابة بشكل لا يصدق.

أمان أفضل

في حين تحتوي أجهزة ماك بوك الحديثة على ميزة الفتح باللمس، تقدم أجهزة آيباد برو ميزة أكثر تطوراً، وهي ميزة التعرف على الوجوه، وهذا يعني أنك بحاجة فقط للنظر إلى الجهاز لفتح القفل وتعبئة كلمات المرور بشكل تلقائي.

اللمس

ميزة أخرى قد تجعلك تفضل جهاز آيباد برو هو أنه يدعم اللمس، بخلاف أجهزة ماك بوك، ومن غير المتوقع أن تطلق أبل أجهزة ماك تدعم اللمس في وقت قريب.

التنوع

ربما يكون السبب الأهم لتفضيل جهاز آيباد برو على ماك بوك هو تعدد استخداماته. ومن الواضح أن MacOS

وهو نظام تشغيل سطح مكتب كامل، أكثر تنوعًا من iPadOS لكن جهاز آيباد لا يزال جهازًا أكثر تنوعًا ويمكنك استخدامه ببساطة كجهاز يعمل باللمس، أو يمكنك العمل عليه باستخدام لوحة المفاتيح والماوس لإنجاز بعض الأعمال.