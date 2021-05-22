المغرب يدعو للتحقيق في ملابسات استقبال إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، حسبما نقلت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم السبت، إنه:

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"يتعين إجراء تحقيق نأمل أن يكون شفافا لتسليط الضوء على كافة ملابسات هذه القضية".

وأشار إلى أن هذا التحقيق "قد يكشف عن العديد من المفاجآت، لا سيما تواطؤ وتدخل أربعة جنرالات من بلد مغاربي".

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أكد في وقت سابق أن بلاده "لا تقبل بازدواجية الخطاب والمواقف" من إسبانيا، وذلك في أعقاب التوتر بين البلدين لاستقبال مدريد زعيم جبهة البوليساريو مؤخرا.

وقال بوريطة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، يوم الخميس أمس الأول إن "المغرب لا يقبل بازدواجية الخطاب والمواقف من طرف مدريد".

وأضاف أنه "يتعين على مدريد أن تعي بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. وعلى بعض الأوساط في إسبانيا أن تقوم بتحيين نظرتها للمغرب".

وأكد بوريطة أن "الهجوم الإعلامي الإسباني على المغرب على أساس أخبار زائفة لا يمكن أن يخفي السبب الحقيقي للأزمة، وهو استقبال مدريد لزعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية بهوية مزورة".

واستدعت وزارة الخارجية الإسبانية، يوم الثلاثاء الماضي، سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش بعد وصول أكثر من 5000 مهاجر غير شرعي إلى مدينة سبتة.