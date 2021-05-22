في أول ظهور علني منذ الحرب على غزة.. صحيفة عبرية تنشر فيديو وصورا لـ"السنوار" في شوارع القطاع

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم السبت، صورا للسنوار وهو يتجول في شوارع قطاع غزة، للمرة الأولى منذ انتهاء عملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية على القطاع، والتي استمرت 11 يوما.

وبدوره، تداول صحفيون إسرائيليون مقاطع فيديو للسنوار وهو يتجول في شوارع غزة، حيث نشر الإعلامي أليئور ليفي، شريط فيديو لقائد حركة حماس في غزة، السنوار، وهو يتجول وسط عدد قليل من حراسه.

وبدأ، صباح أمس الجمعة، وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق نار غير مشروط.

ومن جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس"، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.

وقال أبوعبيدة: "نقول وبشكل واضح، أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، لكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنرقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة".