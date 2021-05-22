أمير قطر: نواصل جهود منع "اعتداءات" إسرائيل على الفلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم السبت، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت الوكالة إن أمير قطر أجرى اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، مشيرة إلى أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات الأوضاع في فلسطين.

وتابعت: "اطلع أمير قطر على آخر المستجدات المتعلقة بالتهدئة والجهود الساعية لإعادة إعمار قطاع غزة، من الرئيس عباس، الذي أعرب عن شكره لدور دولة قطر وجهودها الداعمة للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه الوطنية المشروعة.

ولفتت الوكالة إلى أن أمير قطر شدد على أهمية وحدة الصف الفلسطيني، مؤكدا على موقف دولة قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد أمير قطر مواصلة جهود الدوحة مع الأطراف العربية والإسلامية والدول ذات العلاقة لوقف ما وصفه بـ "الاعتداءات الإسرائيلية" على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك.

وبدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الجمعة، في الساعة التي حددها وسطاء مصريون.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.