الصليب الأحمر: نزوح 50 ألف فلسطيني بسبب حرب غزة

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / CORINNA KERN

ذكرت ذلك المتحدثة باسم الصليب الأحمر في المحافظات الجنوبية سهير زقوت، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت.

وقالت زقوت، إن هناك 700 ألف مواطن لا يحصلون على قدر كاف من الكهرباء، بينما يوجد 800 ألف شخص لا تصلهم المياه.

وتابعت: "هناك خطر آخر يهدد سكان قطاع غزة وهو الصواريخ التي لم تنفجر ولا تزال تهدد حياتهم"، مشيرة إلى أن الحرب الأخيرة خلفت آثارا نفسية كبيرة على أهالي القطاع خاصة على فئة الشباب كونهم النسبة الأكبر.

وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر إن "إعادة بناء حياة الشباب أهم من إعادة إعمار البيوت".

وبدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الجمعة، في الساعة التي حددها وسطاء مصريون.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.