“الحياة الفطرية” تتفاعل مع مقطع فيديو لطفلة تتجول بحيوان مفترس داخل إحدى المناطق السكنية

الكويت - هبة التوبجي - تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم (السبت)، مع مقطع فيديو لطفلة وهي تحاول السيطرة على حيوان مفترس في أحد الشوارع بالمملكة.

وأوضح المركز أنه جرى رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة، وذلك تمهيداً لاتخاذ الاجراء اللازم.

وجدد المركز التنويه إلى منع اقتناء الحيوانات المفترسة، مشيراً إلى أن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى 10 سنوات سجن أو غرامة قدرها 30 مليون ريال.

وكان أحد الناشطين قد نشر مقطع فيديو لطفلة تتجول بحيوان مفترس داخل إحدى المناطق السكنية، مبدياً تخوفه عليها وعلى الآخرين.