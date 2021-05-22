ضبط مساكن مكتظة بأسلحة لـ"داعش" في شمالي العراق

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وأوضحت الخلية في بيان تلقته "سبوتنيك"، اليوم، بعد ورود معلومات استخبارية، تفيد بتواجد عناصر "داعش" الإرهابي ضمن جنوب غربي محافظة كركوك، شمالي العاصمة بغداد، شرع فوج المهمات الخاصة الأول للحشد الشعبي بعملية نوعية للقضاء على إمدادات التنظيم الإرهابي في هذه المنطقة.

وأضافت الخلية، أن العملية تستهدف إمدادات "داعش" ضمن قرى "زكلبانه وجيام والدبج باتجاه المنخفض وقرية البوزركه" حيث عثرت القوة المنفذة للواجب على العديد من الأعتدة والمواد المتفجرة والأوكار.

وأكدت، أن القوة عثرت أيضا على مساكن لعناصر "داعش" الإرهابي، وطبقا للمعلومات الواردة أن العصابات الإرهابية كانت تستخدم هذه الأعتدة والمواد ضد القوات الأمنية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن المواد المضبوطة تم التعامل معها أصولياً.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.