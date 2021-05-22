الجيش اليمني يعلن صد هجوم لأنصار الله غربي مأرب وتكبيدهم 8 قتلى

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة– سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض، نقلاً عن القوات المسلحة اليمنية، أن "الحوثيين شنوا هجوماً على أحد المواقع العسكرية في جبهة المَشْجَح غربي مأرب، إلا أن الجيش والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) أفشلوا الهجوم في لحظاته الأولى وأجبروا المهاجمين على التراجع بعد قتل 8 منهم وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد".

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وأضافت أن "طيران التحالف العربي استهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في مواقع متفرقة غرب مأرب، وألحق بقواتهم خسائر بشرية ومادية منها تدمير عربة مدرعة في جبهة المَشْجَح وآليتين في جبهة الكَسّارة وقُتل عناصرها".

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، مقتل 13 مسلح من "أنصار الله" وجرح آخرين، خلال صد هجوم مماثل للجماعة في جبهة المَشْجَح غرب مأرب، وذلك بعد أيام من إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع في جبهة الكَسّارة، إثر معارك أوقعت قتلى وجرحى من الطرفين.

ومنذ مطلع شباط/فبراير الماضي، تشهد محافظة مأرب الغنية بالنفط، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً شمالي البلاد، مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع المستمر في اليمن منذ أكثر من 6 أعوام.