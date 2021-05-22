القوات العراقية تعثر على طائرتين وصواريخ وأسلحة لـ"داعش" في جزيرة استراتيجية

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Iraqi Security Cell

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم: "تمكنن أبطال قيادة عمليات صلاح الدين وخلال عملية بحث وتفتيش في جزيرة الثرثار من العثور على طائرتين مسيرتين ورشاش "BKC" مع العتاد وقاذفة "RBG7" مع صواريخ قاذفة و30 "رمانة" قنبلة يدوية".

وأضافت الخلية، أن القوات عثرت أيضا على كاميرتين مع المواد المذكورة، تابعة لعصابات "داعش" الإرهابية.

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى أن العملية في جزيرة الثرثار مستمرة لغاية الآن.

وتقع جزيرة الثرثار شمال غربي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد، وشمال محافظة الأنبار التي تشكل ثلث مساحة العراق غربا، وتعد من أكبر المنخفضات الطبيعية في البلاد.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.