عضو بالسيادة السوداني تتمسك باستقالتها... ومصادر تكشف الأسباب

دبي - محمود عبدالرازق - وجددت عائشة، في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، تمسكها بتقديم استقالتها التي سبق أن دفعت بها في الـ30 من شهر رمضان الماضي (12 مايو).

وشددت عائشة للوكالة الرسمية على أنها "ما كان لها أن تستمر في أداء مهامها وهي تشهد تفاقم المعاناة في كافة المجالات بشكل فاق حد الاحتمال".

وأشارت إلى أنها "وزملاءها حاولوا أن يعيدوا الأمور إلى صوابها إلا أن الأمر لم يسر كما كانوا يبغون".

ونقل موقع صحيفة "الصيحة " السودانية عن مصادر، بأن عائشة أبدت استياءها ودفعت باستقالتها احتجاجاً على العنف الذي تمت ممارسته ضد متظاهري ذكرى فض اعتصام القيادة في التاسع والعشرين من رمضان (11 مايو)، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات.