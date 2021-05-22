شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «الإمام » تحدد 3 اشتراطات لحضور الطلاب اختبارات منتصف ونهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجود 3 اشتراطات لحضور الطلاب والطالبات اختبارات منتصف ونهاية العام. وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع”تويتر”، أنه بدءاً من الفصل الدراسي الصيفي (الحالي) فإن حضور الجامعة وأداء الاختبار(الفصلي والنهائي) يتطلب التحصين وذلك من خلال : الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو مُضى ١٤ يوماً من أخذ الجرعة الأولى، أو التحصين بالتعافي من الإصابة من خلال تطبيق “توكلنا”.

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