شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 مقيمين سوريين اعتدوا بالضرب على شاب في «صالة رياضية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن رجال الأمن، اليوم السبت، من القبض على عدد من الأشخاص اعتدوا على شاب في إحدى الصالات الرياضية.

ونشر حساب سناب وزارة الداخلية مقطع فيديو أظهر عدد من الأشخاص يعتدون على أحد الأشخاص بالضرب، فيما قام آخر بتوثيق المقطع ونشره.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم القبض على المعتدين على الشاب في الصالة الرياضية، وهم 5 مقيمين من الجنسية السورية بما فيهم من وثّق الفيديو وقام بنشره.