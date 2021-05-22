شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 مقيمين سوريين اعتدوا بالضرب على شاب في «صالة رياضية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكن رجال الأمن، اليوم السبت، من القبض على عدد من الأشخاص اعتدوا على شاب في إحدى الصالات الرياضية.
ونشر حساب سناب وزارة الداخلية مقطع فيديو أظهر عدد من الأشخاص يعتدون على أحد الأشخاص بالضرب، فيما قام آخر بتوثيق المقطع ونشره.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم القبض على المعتدين على الشاب في الصالة الرياضية، وهم 5 مقيمين من الجنسية السورية بما فيهم من وثّق الفيديو وقام بنشره.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 5 مقيمين سوريين اعتدوا بالضرب على شاب في «صالة رياضية» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.