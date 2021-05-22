طفلة تتجول بحيوان مفترس في الطريق العام.. و«الحياة الفطرية» تتفاعل (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، مقطع فيديو لطفلة تتجول بحيوان مفترس في أحد شوارع المملكة.
من جانبه تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع المقطع،موضحاً أنه جرى رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة، وذلك تمهيداً لاتخاذ الاجراء اللازم.
وجدد المركز التنويه إلى منع اقتناء الحيوانات المفترسة، مشيراً إلى أن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى 10 سنوات سجن أو غرامة قدرها 30 مليون ريال.
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