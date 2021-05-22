شرطة مكة تكشف عن “جنسية” الشخص الذي زعم أنه المهدي المنتظر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت مصادر أن التحقيقات الأولية بشرطة مكة المكرمة بيّنت أن الجاني الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي، خلال خطبة الجمعة أمس، هو مواطن سعودي في الاربعين من عمره، وكان يدعي أنه المهدي المنتظر.



وأوضحت المصادر وفقاً لـصحيفة ”الوطن” السعودية أنه تم ضبط المتهم أثناء هجومه ومحاولته الصعود إلى المنبر وهو يحمل عصا كما تم إيقافه من قبل رجال أمن الحرم المكي.

وأشارت أنه تم إشعار النيابة العامة بالإجراءات والتحقيقات الأولية التي تم اتخاذها تجاهه، وإجراء المسح الأمني عليه للتأكد والتثبت من أوضاعه الصحية.

جدير بالذكر أن شرطة منطقة مكة المكرمة قد أعلنت بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه