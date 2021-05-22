الدبيبة يعلن توقيع اتفاقية متعددة البنود بين تونس وليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - أعلن رئيس حكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، توقيع اتفاقية متعددة البنود لتسهيل التبادل التجاري والسفر بين البلدين، تونس وليبيا.

وقال الدبيبة، في تصريحات نقلها موقع "218" الليبي، "نشيد بالزخم الذي شهدته العلاقات الليبية التونسية منذ تولي حكومة الوحدة مهامها".

وخلال مؤتمر صحفي عقده الدبيبة مع نظيره التونسي، هشام المشيشي، الذي يزور ليبيا، أكد "التوقيع على اتفاقية متعددة البنود لتسهيل التبادل التجاري والسفر بين البلدين".

وأضاف الدبيبة أن "تونس وليبيا لابد أن تكونا دولة واحدة وطالبنا بانسياب البضائع بين البلدين بضوابط حقيقة".

من جهته، أكد المشيشي أن بلاده "على استعداد لمراجعة القيود على دخول الأشخاص والبضائع"، المفروضة سابقا من قبل الجانب التونسي.