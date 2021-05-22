شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات توثيق الحصول على اللقاحات المعتمدة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، خطوات توثيق الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة. وتشمل خطوات توثيق الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة فى المملكة ما يلي: 1- المواطنين والمقيمين: كل من يظهر أنه محصن في تطبيق (توكلنا)، وتشمل من أكمل جرعتي لقاح (كورونا) كاملتين. والذين تلقوا جرعة واحدة. ويشترط لذلك أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى، والمتعافي لمدة لا تزيد على 6 أشهر حسبما يظهر في تطبيق (توكلنا). 2- المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة: • (مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها) • تسجيل اللقاحات إلكترونيًا في الموقع الالكتروني المتعتمد: (أ) التسجيل متاح فقط لمن استوفى جرعات اللقاحات المعتمدة التالية:

جرعتين لكل (فايزر-أسترازينيكا- موديرنا). وجرعة واحدة من لقاح (جونسون أند جونسون) (ب) من تلقى جرعة واحدة من اللقاحات (فايزر-موديرنا-استرازينيكا)

لا يمكنه التسجيل بالموقع ويطبق عليه الحجر المؤسسي عند قدومه.

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