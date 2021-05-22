شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة في وفاة «فتاة القريات» نتيجة خطأ طبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات بمنطقة الجوف، نايف الفندي عن تفاصيل جديدة بشأن وفاة الفتاة ” أثير الرويلي وجنينها قبل نحو أسبوع نتيجة خطأ طبي.

وأوضح “الفندي” أنه تم الانتهاء من التحقيقات ، مضيفاً بأنه تم رفع نتائج التحقيق للجنة الطبية الشرعية بمنطقة الجوف والتي بينت وجود تقصير في تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمريضة من قبل ثلاثة من الأطباء بقسم النساء والولادة بالمستشفى.

من جهته، طالب والد الفتاة المتوفاة “مفضي الرويلي” بلجنة مستقلة لا يكون فيها طرف داخلي من صحة القريات، مبدياً اعتراضه على ما توصلت إليه صحة القريات، وفقاً لـ”الوطن”.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قد تفاعلت مع قضية الفتاة وصعد وسم #الأخطاء_الطبية_بالقريات على منصة “تويتر” لأكثر من 5 مرات متصدراً المنصة التفاعلية.