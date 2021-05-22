شكرا لقرائتكم خبر عن عُثر بداخله على 22 برميلاُ.. الإطاحة بوافد يدير مصنعاً للخمور بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض، من ضبط مصنع للخمور بمجرى أحد الأودية، يقف على إدارته وافد من الجنسية الإثيوبية.

وأوضحت شرطة الرياض، أن المصنع عثر فيه على عدد 22 برميل مملؤة بمادة الخمر المصنع، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع.

وأشارت إلى أنه جرى القبض على الوافد الذي يقف على إدارة المصنع وهو مخالف لنظام الإقامة والعمل، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.