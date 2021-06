سعد الحريري يغادر مجلس النواب اللبناني لدى بدء جبران باسيل كلمته

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "لبنان 24" فقد غادر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مجلس النواب اللبناني عند بدء النائب جبران باسيل كلمته في الجلسة التي تم تخصيصها لمناقشة رسالة الرئيس اللبناني ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة.

