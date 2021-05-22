شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي» يشرح طريقة سهلة لحل مشاكل بطء أجهزة الحاسب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شرح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، طريقة سهلة لحل مشاكل بطء أجهزة الحاسب الآلي التي تعمل بنظام الويندوز.

وقال الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”: “أحياناً تعاني من بعض المشاكل في جهازك (الكمبيوتر) وتعجز عن حلها، سواء بسبب وجود فيروس أو تعليق الجهاز أو عدم عمل بعض الخصائص”.

تشغيل الوضعية الآمنة

ونشر الحمادي مقطع فيديو أوضح من خلاله طريقة سهلة تساعدك في الوصول للحل بشكل سريع، بما يضمن لك عدم ظهور العقبات التي تعيقك عن إصلاح المشكلة.

وتتمثل هذه الطريقة في تشغيل نظام الويندوز في الوضعية الآمن، أي بمعنى تشغيل الحاسب بالحد الأدنى من المزايا، بشكل يتيح حل المشاكل بطريقة سهلة وسريعة:

الخطوات بكل سهولة:

• اضغط على قائمة إبداء

• كتابة تشغيل أو RUN

• اكتب هذا النص (في المقطع)

• ثم اضط على موافق

• ثم اضغط على كلمة “بوت”

• ثم اختر الوضع الآمن ثم اتبع الخطوات كما في المقطع.