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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعم بحفر الباطن بعد الاشتباه بتسمم 4 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة محافظة حفر الباطن، اليوم السبت، عن إغلاق مطعم احترازياً بعد الاشتباه في حالات تسمم غذائي.
وقالت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بلدية غرب حفر الباطن تُغلق مطعماً احترازياً لوجود حالات اشتباه تسمم غذائي لعدد (4) اشخاص”.
ونشرت أمانة محافظة حفر الباطن، مجموعة من الصور وثقت من خلالها عمليات إغلاق المطعم احترازياً.
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