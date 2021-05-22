شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعم بحفر الباطن بعد الاشتباه بتسمم 4 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة حفر الباطن، اليوم السبت، عن إغلاق مطعم احترازياً بعد الاشتباه في حالات تسمم غذائي.

وقالت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بلدية غرب حفر الباطن تُغلق مطعماً احترازياً لوجود حالات اشتباه تسمم غذائي لعدد (4) اشخاص”.

ونشرت أمانة محافظة حفر الباطن، مجموعة من الصور وثقت من خلالها عمليات إغلاق المطعم احترازياً.