وزير الخارجية القبرصي يبحث مع نظيره المصري أهم المشاكل الإقليمية

دبي - محمود عبدالرازق - واستقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نظيره القبرصي، اليوم السبت، حيث بحث الجانبان موضوعات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية التي تمثل أولوية للبلديّن، منها قضية شرقي المتوسط.

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وبحسب المصادر التي نشرتها صحيفة "قبرص ميل"، فإن من بين القضايا التي سيبحثها وزير الخارجية القبرصي مع نظيره المصري في القاهرة، آخر التطورات في الشرق الأوسط و"مشكلة قبرص".

وبحسب المصدر، سيلتقي الوزير القبرصي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير القرصي ونظيره المصري سيعقدان اجتماعا خاصا يعقبه مداولات موسعة بمشاركة وفود من وزارتي الخارجية لكلا البلدين، والتي ستراجع العلاقات الثنائية بين قبرص ومصر وستبحث في سبل ملموسة لتعزيزها.

بالإضافة إلى ذلك، سيناقش الجانبان القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل وجهات النظر حول مشكلة قبرص وشرق المتوسط ​​والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

ومن المنتظر أن يناقش الوزيران آخر المستجدات في المنطقة، على رأسها وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل و"حماس"، نتيجة جهود الوساطة المصرية.