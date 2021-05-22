متحدث عسكري عراقي: العراق يسعى لشراء منظومة دفاع جوي متطورة

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Aleksey Danichev
وتابع رسول: "أما موضوع نوع المنظومة أو الدولة التي سيتم التعاقد معها فهذا تحدده اللجان الفنية المختصة"، لافتا إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد تطورا في منظومة الدفاع الجوي العراقية".
وأضاف رسول: "نعمل على بناء منظومة عسكرية متطورة من أحدث الأسلحة والمعدات وأيضا نعمل على بناء دفاع جوي عراقي وفقا لتوجيه السيد العام للقوات المسلحة والسيد معالي وزير الدفاع".
ويسعى العراق في الآونة الأخيرة إلى العودة مجددا إلى التسليح وبشكل خاص في سلاح الطيران ومنظومات الدفاع الجوي، لكن هناك عقبات دولية وأخرى محلية تقف عائقا في تحقيق هذا التوجه.